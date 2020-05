Un septuagénaire agressé chez lui à coups de barre de fer dans le Gard décède de ses blessures

Un septuagénaire est décédé le week-end dernier des suites de ses blessures à l’hôpital après avoir été violemment agressé à son domicile le 12 avril, dans le village de Saint-Geniès-de-Malgoirès, une commune du Gard, rapporte le journal numérique Objectif Gard.

Les faits remontent au week-end de Pâques, lorsque des individus se sont introduits par effraction dans le domicile du couple de retraités. Ils ont violemment frappé l’homme à coups de barre métallique avant de s’en prendre à son épouse.

Après avoir fouillé la maison à la recherche d’argent et d’ objets de valeur , ils ont pris la fuite alors qu'une patrouille de gendarmerie arrivait sur les lieux.

Très grièvement blessé, le septuagénaire a été transporté en urgence à l’hôpital avant de succomber à ses blessures le week-end dernier. Son épousé a été plus légèrement blessée.

Des suspects déjà arrêtés

Plusieurs suspects ont été interpellés le jour même à Nîmes par la section de recherches.

Un jeune majeur et un mineur ont été mis en examen mardi 14 avril pour ce vol avec violences et en bande organisée. Le mineur, âgé de 17 ans, est déjà connu de la justice et était sous contrôle judiciaire pour un précédent vol avec violences qu’il avait commis à l’âge de 16 ans.