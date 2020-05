«Aucun relâchement ne sera toléré»: la police nationale met en garde ceux qui souhaitent partir en vacances

Le ministre français de la Santé a récemment reconnu que surmonter la crise du coronavirus demanderait des efforts . Il a ajouté que l’objectif était d’avoir de moins en moins de contaminations par jour.

La police nationale a ainsi prévenu les Français de l’interdiction des déplacements durant les week-ends.

Sur son compte Twitter, elle a précisé que même les vacances de trois jours étaient interdites, ajoutant qu’«aucun relâchement ne sera toléré».

[#TousMobilisés] Même s’il s'agit d’un week-end de trois jours, les déplacements pour vos #vacances sont interdits. Aucun relâchement ne sera toléré.

✅ Sortie strictement nécessaire et dans les cas dérogatoires prévus.

✅ Attestation en règle.

✅ Respect des gestes barrières.

La police a rappelé que les sorties étaient autorisées si elles étaient strictement nécessaires et dans les cas dérogatoires prévus. De plus, elle a rappelé la nécessité d’avoir une attestation en règle et l’importance de respecter les gestes barrières.

En cas de non-respect des mesures de confinement, il faudra payer une amende de 135 euros pour la première violation, de 200 à 450 euros pour une récidive dans les quinze jours et de 3.750 euros, en plus d’être passible de six mois de prison, pour la verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.

La préparation du déconfinement

Le gouvernement dévoilera ce 7 mai les derniers détails de la remise à la normale du pays.

Plus de 25.800 décès

En France, 137.150 personnes ont été contaminées par le Covid-19, selon les estimations du ministère de la Santé. Le nombre de morts est 25.809, dont 16.237 dans les hôpitaux et 9.572 dans les établissements sociaux.