Mise en place de «coronapistes» cyclables en France: une «décision historique» pour un collectif– vidéo

Après on nous parle de #gestesbarrieres dans les transports.. regardez aujourd'hui, à 1semaine du #11mai 😱

Je vous le dis tt de suite, si c'est comme ça dans les transports ça sera #DroitdeRetrait! On mettra pas en danger salariés et usagers!#nosviespasleursprofits #COVIDー19 pic.twitter.com/GfAhvQxCDC