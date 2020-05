Le bilan quotidien des décès en hausse en France

L'épidémie de coronavirus a fait 243 morts de plus en 24 heures en France, portant le nombre total de décès depuis le 1er mars à 26.230, a indiqué la direction générale de la Santé dans un communiqué.

#Coronavirus | Point de situation du vendredi 8 mai :

◾ 26 230 décès liés au #COVID19

◾ 22 724 personnes hospitalisées

◾ 2 868 patients graves en réanimation

◾ 55 782 personnes sont rentrées à domicile



🗞 Lire le communiqué de presse : https://t.co/PbjbxTCWXz — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 8, 2020

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients Covid-19 en moins depuis jeudi, soit 2.868 cas graves, sur un total de 22.724 personnes actuellement hospitalisées pour infection au coronavirus.

Concernant les décès, 16.497 (+111) ont été enregistrés dans les hôpitaux et 9.733 (+132) dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Régions rouges

Quatre régions - Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Grand-Est et Hauts-de-France - regroupent 72% des cas hospitalisés, précise la DGS.

Les trois dernières font partie -avec Bourgogne Franche-Comté- des quatre régions classées «rouge» où le déconfinement qui doit progressivement débuter lundi sera plus restreint. La carte de ces régions a été fixée jeudi et ne doit plus évoluer avant le 11 mai.

