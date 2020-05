Port du masque: cette station de métro à Paris bénéficie désormais d'une technologie de détection faciale

La station de Châtelet-Les Halles est désormais dotée d’une technologie de détection faciale dont le but est de faire observer le respect du port du masque, rapporte Le Parisien. Ce système va servir à compter du 11 mai pour une durée de trois mois.

Afin de mesurer en temps réel le taux d’adoption de la protection faciale à la station de métro et RER Châtelet-Les-Halles, à Paris, la RATP y a installé un système de détection, écrit Le Parisien.

«Toute la détection se passe dans la machine»

«Un tableau de bord électronique va nous informer, jour après jour, de l'évolution du taux de port du masque dans les espaces concernés et ainsi assurer la sécurité de tous dans les transports dans le cadre du déconfinement», explique la RATP citée par Le Parisien.

La station Châtelet-Les Halles est déjà équipée de six caméras HD pour quantifier les personnes masquées à intervalles réguliers. Elles sont installées dans des couloirs ou des escalators. Le sous-traitant est la start-up DatakaLab qui doit brancher ses six boîtiers dans une salle de contrôle. Ces derniers possèdent un puissant processeur doté d'un algorithme analysant en continu le flux vidéo et comptabilisant les porteurs.

«Notre logiciel détecte différents points du visage en temps réel et l'intelligence artificielle les compare avec un modèle qu'elle connaît qui est sans masque. Cela donne ensuite un score de 0 à 1 sur l'étendue de la couverture du visage», explique Xavier Fischer, chef de la start-up parisienne.

«Toute la détection se passe dans la machine et ne génère que des jeux de données et des moyennes statistiques qui ne permettent pas de remonter à un groupe de gens», ajoute-t-il.

Le port du masque est obligatoire

Le dispositif commencera à servir à partir du 11 mais et cela pour trois mois.

Pour éviter la détérioration de la situation, le gouvernement compte maintenir ou instaurer de nombreuses obligations après le déconfinement, dont le port du masque dans les transports en commun sous peine de 135 euros d’amende.

L'État va d'ailleurs mettre à partir de lundi «10 millions de masques à disposition des opérateurs de transport pour qu'ils les distribuent à leurs usagers», dont 4,4 millions pour l'Île-de-France, selon Christophe Castaner.