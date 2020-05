Routes coupées et arbres arrachés: les intempéries se déchaînent dans le Sud-Ouest – images

De fortes intempéries se sont abattues sur les départements de la Gironde et des Landes, arrachant des arbres, coupant des routes et causant même l’effondrement d’un pont au passage.

Plus de 60 communes ont été touchées par les fortes pluies et les inondations en Gironde.

Le #golfdumedoc totalement inondé par les intempéries de ces derniers jours ☔️😱 pic.twitter.com/h7xAaywJLm — Bouger à Bordeaux (@Bougerabordeaux) May 11, 2020​

Ainsi, les sapeurs-pompiers sont intervenus plus de 500 fois et participent encore, notamment dans le sud-est du département, à 275 opérations qui ont trait principalement à des locaux ou des habitations inondées, a indiqué BFM TV.

La plupart des interventions ont été réalisées pour des locaux inondés dans 136 communes. Il y a eu 46 interventions pour mise en sécurité de personnes, mais aucune victime n’est à déplorer, a précisé Franceinfo.

Intempéries en Gironde : des routes coupées et des villages les pieds dans l’eau ce lundi matinhttps://t.co/y3qfrcntrk pic.twitter.com/52l0KSaGq0 — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) May 11, 2020​

De nombreuses routes départementales sont devenues impraticables. Au total, 90 routes sont classées comme «barrées» ou «inondées» (même partiellement), a indiqué le département dans un communiqué cité par Actu.

🇫🇷 Intempéries : plusieurs routes inondées ou affaissées en #Gironde. Plus de 150 interventions de #pompiers à 21h. Les pluies se renforcent depuis 1h. La préfecture demande aux habitants de rester prudent. #inondations #VigilanceRouge pic.twitter.com/8o7ytQBj22 — Conflits (@Conflits_FR) May 10, 2020​

L'intensité des précipitations a atteint par endroits «de 20 à 30 mm par heure», a fait savoir VigiMétéoFrance.

D'habitude il y a 10cm d'eau derrière le portillon.

Du jamais vu en 8 ans.#Intemperies #sudouest pic.twitter.com/FsIprMdtkd — Crackhead Funky (@Libanais_raide) May 11, 2020​

Le département a été replacé en vigilance orange ce 11 mai par Météo France.

«Un à deux mois de précipitations»

Dans les Landes voisines, les sapeurs-pompiers ont effectué près de 110 interventions depuis le 10 mai, principalement pour des assèchements de locaux ou habitations et pour dégager des arbres encombrant la chaussée, mais aussi pour des évacuations. Aucune victime n'est à déplorer non plus.

#PluieInondation Visite de Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des #Landes à Sore et Luxey. Point de situation sur le terrain avec les élus, le @SDIS40 et la @Gendarmerie. #meteo40 pic.twitter.com/rvnwJbvlxt — Préfète des Landes (@Prefecture40) May 11, 2020​

Une douzaine de routes sont coupées dans le département dont une après l'effondrement d'un pont, a fait savoir Sud-Ouest.

Plus que la violence des précipitations, c'est la durée des pluies et leur extension géographique qui caractérisent l'évènement pluvieux, a expliqué Météo France.

En ce qui concerne les quantités, «les cumuls atteindront 140 à 160 mm/h localement sur le sud de la Gironde et le nord des Landes, représentant un à deux mois de précipitations en moins de 36 heures et correspondant à des durées de retour parfois de l'ordre de 100 ans», a indiqué Météo France.