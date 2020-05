Un jeune dealer prend un policier pour un client, le geste ne passe pas

Après qu’un policier de la BAC s’est vu proposer du cannabis par erreur par un jeune dealer de 14 ans à Toulouse, ce dernier a été vite maîtrisé et mis en examen pour «détention, offre et cession de produits stupéfiants», informe le site Actu Toulouse.

Un adolescent à Toulouse a été interpellé par la police après qu’il a confondu un policier de la BAC avec un client et lui a proposé de la drogue mardi 12 mai, fait savoir le site d’information Actu Toulouse.

Le jeune dealer n’ayant que 14 ans a proposé sa marchandise, non loin d’un endroit connu par les forces de l’ordre pour des faits de vente de stupéfiants, à un policier qu’il a pris pour un client potentiel.

Quand, suite à cette erreur, il a été interpellé et fouillé, les forces de l’ordre ont trouvé sur lui de la résine de cannabis et de l’herbe à vendre, ainsi que quelques dizaines d’euros.

De plus, il s’est avéré que le jeune homme était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Il a été mis en examen pour «détention, offre et cession de produits stupéfiants» et placé sous contrôle judiciaire, indique le média.