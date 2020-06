Un «dangereux prédateur» mis en examen pour tentative de viol sur une étudiante à Paris

Dans la nuit du 28 au 29 mai, une étudiante a été attaquée par un individu d’origine africaine d’une trentaine d’années dans le XIIIe arrondissement de Paris, a rapporté Le Parisien. Selon le récit de la victime, il a tenté de la violer, menaçant même de la tuer, mais elle est parvenue à s’enfuir. Pris en chasse par la police, l’agresseur s’est jeté dans la Seine mais a été rattrapé plus tard par la brigade fluviale.

La jeune femme était en route pour rentrer chez elle et a été abordée au niveau d’un abribus par un inconnu. Refusant ses avances, elle a choisi de l’ignorer, mais l’individu l’a agrippée par le cou et a commencé à la toucher. D’après une source policière, il lui a alors affirmé qu’il allait la violer, mais la jeune femme lui a mis des doigts dans les yeux et a tenté de s’enfuir à rollers.

Le trentenaire a pu la rattraper, lui a assené un coup de poing en affirmant qu’il allait la tuer. Elle a pu lui échapper une seconde fois en abandonnant son sac, relate le quotidien. Les policiers de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) ont été alertés et ont repéré l’agresseur. La victime, profondément choquée, souffrait d’hématomes et d’abrasions.

Il voulait «faire l’amour» et «se marier» avec elle

Interpellé après son escapade depuis la Seine, le suspect a été placé en garde à vue, où il a reconnu les faits. Devant les enquêteurs de la police judiciaire, il aurait déclaré qu’il souhaitait «faire l’amour» et «se marier» avec l’étudiante, alors que les faits n’avaient rien de romantique. Il a été mis en examen pour «vol, tentative de viol et tentative de meurtre».

Toujours selon Le Parisien, il était déjà connu défavorablement des services de police. Une source proche de l’enquête l’a décrit comme un «dangereux prédateur» ayant commis des délits sous plusieurs identités. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne.