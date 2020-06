Le surveillant d’un collège de Seine-Saint-Denis accusé de viols par plusieurs élèves

Au moins quatre élèves d’un collège de Drancy, en Seine-Saint-Denis, ont été victimes de viols et d’agressions sexuelles commis par un surveillant âgé d’une trentaine d’années, rapporte RTL. Selon l’enquête, le nombre de victimes pourrait être plus élevé.

Le mis en cause était en poste dans l’établissement depuis 2017. Dans la période comprise entre février et mai 2020, quatre élèves ont porté plainte contre lui. Le 29 février, il a été placé en garde à vue puis en détention provisoire. Il est visé par une enquête «pour viols, agressions sexuelles et corruptions de mineurs».

Scénario des crimes

Comme le précise le média, les faits se sont produits au collège tout comme au domicile des victimes sous le prétexte de cours de soutien, un stratagème développé afin de pouvoir rester en tête-à-tête avec les adolescents. En outre, il a choisi des familles monoparentales qui parlaient mal français.

Contacté par France Bleu, le parquet de Bobigny n’a pas précisé d’autres détails. D’après les informations du média, l’accusé aurait commencé ces méfaits en échangeant des images pornographiques avec les jeunes.

À la suite de l’affaire, une cellule d’écoute a été mise en place dans le collège et une aide psychologique a été proposée aux élèves ainsi qu’au personnel.