«Bande de fils de p*te»: un footballeur du Paris FC accusé de s’en être pris à deux policiers

Le défenseur central du Paris FC, Axel Bamba, est accusé d’avoir dégradé la voiture d’un policier ainsi que d’outrage et d’actes d’intimidation. Interpellé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et placé en garde à vue, il a été remis en liberté et sera jugé le 18 août prochain au tribunal de Créteil. Le suspect affirme avoir reçu des insultes.