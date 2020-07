Belloubet au bord des larmes pendant sa passation de pouvoir à Éric Dupond-Moretti

La passation de pouvoir au ministère de la Justice a été marquée par l’émotion de Nicole Belloubet, remettant son poste entre les mains de son successeur Éric Dupond-Moretti. L’ancienne ministre, écartée par le denier remaniement, a en effet conclu son discours de départ les larmes aux yeux et d’une voix étranglée.

«Vous allez continuer maintenant cher Éric, vous allez continuer avec tous ces gens, tous ces amis qui sont formidables. Je vous souhaite d’être heureux», a déclaré Nicole Belloubet avec difficulté.

L’ancienne pensionnaire de la Place Vendôme a ensuite procédé à la traditionnelle remise des sceaux, tournant un instant le dos au public pour masquer son embarras. Elle a ensuite cédé la parole à Éric Dupond-Moretti.

L'émotion de Nicole Belloubet lors de sa passation de pouvoir avec Éric Dupond-Moretti pic.twitter.com/w2sXxumJgc — BFMTV (@BFMTV) July 7, 2020

Une nomination polémique

La nomination d’Éric Dupond-Moretti au poste de garde des Sceaux a suscité diverses réactions politiques.

Jean-Luc Mélenchon y a vu un signe d’espoir, expliquant qu’avec Darmanin nommé à l’Intérieur «ils doivent rétablir la dignité et l’honneur». D’autres, comme le député européen Gilbert Collard ont été plus critiques, dénonçant un «sacré coup de pied au c*** à la dignité des magistrats».

L’USM, syndicat majoritaire chez les magistrats, avait pour sa part parlé d’une «déclaration de guerre à la magistrature», rapporte l’AFP.