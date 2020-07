«Je vais te venger»: la promesse de la femme du chauffeur tabassé jusqu’à la mort cérébrale à Bayonne

Alors que le conducteur de 59 ans agressé à Bayonne est en état de mort cérébrale, sa femme et sa fille ont affirmé à RTL vouloir se venger «avec la justice» des personnes impliquées dans les faits pour «qu’elles payent» la souffrance de leur famille.

«À ces personnes-là qui ont retiré la vie de mon père, la vie de ma mère, notre vie à nous, qu’elles payent, mais fort. J'ai envie qu'elles souffrent. Je veux qu'elles ressentent ce qu'on ressent là maintenant», a déclaré la fille de la victime, citée par la station de radio.

Âgé de 59 ans, l’homme a été violemment frappé sur un arrêt de bus suite à sa demande de porter un masque et de présenter un ticket. Cinq personnes ont été interpellées suite à cet acte de violence.

La femme du conducteur Philippe Monguillot a dit avoir promis à son mari, placé en réanimation, de le venger:

«J'ai dit à Philippe à l'oreille hier soir: "Je vais te venger avec la justice". Cette promesse je vais la tenir, j'ai la force et on va se battre».

Le déroulement des faits

Une marche blanche est prévue ce 8 juillet à Bayonne en hommage à la victime. Pour elle, «c’est un soutien supplémentaire, parce que c’est une force supplémentaire».

Cette agression «d’une extrême violence», selon le procureur adjoint de la ville, a eu lieu à un arrêt de bus, lorsque le conducteur a demandé à trois personnes montées dans le bus de porter un masque et a voulu contrôler un ticket auprès d’un quatrième individu. L’homme a été insulté et poussé du bus. Deux individus lui ont asséné des coups violents au niveau de sa tête et de la partie haute du corps.

Le procureur adjoint a demandé de placer en détention deux suspects âgés de 22 et 23 ans et connus des services de police. Pour les deux autres, il a réclamé la mise en cause pour tentative d’homicide volontaire.