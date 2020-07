La France franchit le cap des 30.000 morts du Covid-19

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, le pays a enregistré 30.004 décès liés au coronavirus qui a tué 25 personnes en 24 heures, rapporte ce vendredi 10 juillet la Direction générale de la Santé.

Dans le même temps, le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 continue à baisser pour s’établir à 7.062, tout comme le nombre de cas graves en réanimation qui est de 496.

Cette annonce intervient alors que l'agence sanitaire Santé publique France a relevé une «nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2» en France métropolitaine et que les autorités ont appelé ce vendredi à «la vigilance» face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie, rappelle l’AFP.

Le Covid-19 dans le monde

D’après le bilan établi par l’agence, depuis le début de la pandémie, au moins 555.036 personnes sont mortes à cause du coronavirus dans le monde, et plus de 12,2 millions ont été contaminées.

L’Europe reste pour le moment le continent le plus durement touché par la maladie avec plus de 200.000 morts, dont plus des deux tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne.