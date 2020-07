Sept foyers épidémiques en cours d’investigation en Mayenne, selon l’ARS

En Mayenne, sept foyers de Covid-19 sont en cours d’investigation, mais l’ARS n’y voit pas d’«inquiétude particulière» et appelle à une «vigilance constante».

Sept foyers épidémiques sont aujourd’hui «en cours d’investigation» en Mayenne, a fait savoir ce samedi 11 juillet Benoît James, directeur de crise Covid-19 à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Dans un entretien accordé à franceinfo, le responsable assure qu’il n’y avait «pas d’inquiétude particulière, mais une vigilance constante». Selon lui, les foyers sont disséminés dans trois communes, notamment Laval, où les clusters «sont en lien soit avec des hébergements d’insertion ou sociaux pour un public précaire» ou «avec un abattoir».

Vaste campagne de dépistage

Le 6 juillet, une importante campagne de dépistage a été lancée en Mayenne. D’après M.James, elle vise à «renforcer les centres de dépistage actuels et les multiplier dans l’agglomération lavalloise, que ce soit en amplitude horaire, en amplitude journalière et en lignes de dépistage» et prévoit la mise en place de «deux nouveaux centres de dépistage temporaires».

L’objectif est de «casser les chaînes de transmission du virus», les cas positifs ayant augmenté «de manière quasi exponentielle». Dans ce contexte, le directeur Covid-19 de l’ARS des Pays de la Loire appelle à «rester vigilant», soulignant cependant que «les indicateurs sont tous au vert» dans les autres départements de la région.