La déclaration de politique générale de Jean Castex devant les députés de la Nation – vidéo

Huit jours après sa nomination, le Premier ministre Castex prononce ce mercredi 15 juillet son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, avant une prestation jeudi devant les sénateurs.

Lors de son interview télévisée du 14-Juillet, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs mesures, comme le masque obligatoire dans les lieux clos à partir du 1er août, un plan de relance industriel et écologique et la priorité aux jeunes. Jean Castex, lui, doit préciser les intentions de l'exécutif lors de sa déclaration qui sera suivie d'un débat durant deux heures et demie puis d'un vote.

«C'est un rendez-vous avec soi-même, il faut sentir le pays, à la fois s'inscrire dans les orientations du chef de l'État et puis avoir conscience qu'il faut faire des choses précises et concrètes parce qu'on a 600 jours» d'ici la fin du quinquennat, a-t-il dit au Figaro.