Il menace d’égorger un agent SNCF à Avignon quand il lui demande de mettre un masque

Un incident autour du port du masque a eu lieu le 15 juillet à la gare d’Avignon. Un individu a été en effet arrêté après avoir agressé verbalement et avoir menacé d’égorger un agent SNCF qui voulait qu’il mette son masque.

Un homme d’une trentaine d’années, originaire de Marseille, a été interpellé après avoir agressé verbalement un agent SNCF qui lui demandait de mettre un masque , rapporte Le Dauphiné Libéré. L’incident a eu lieu le 15 juillet à la gare centre d’Avignon.

Selon le quotidien, l’agent SNCF a demandé à l’homme de mettre un masque, après quoi celui-ci a mimé avec sa main un égorgement et l’a verbalement invectivé.

D’après le média, des agents de la Sûreté ferroviaire et la police sont intervenus. Il a été arrêté.

L’importance du port du masque

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les transports publics depuis le déconfinement. Jean Castex a par ailleurs annoncé le 16 juillet que la mesure serait généralisée à tous les lieux publics clos dès «la semaine prochaine» et non plus à partir du 1er août, comme cela avait été initialement fixé.