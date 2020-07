Marion Maréchal bientôt chroniqueuse sur CNews ou LCI?

L’ancienne députée du Rassemblement national (RN) Marion Maréchal pourrait intervenir régulièrement à la télévision suite à des invitations reçues de la part de deux chaînes, CNews et LCI, indique L’Obs en citant des sources concordantes.

Opinion de LCI

Interrogé au sujet de cette possibilité, le directeur général adjoint de LCI, Fabien Namias, a néanmoins affirmé n’avoir «aucun contact avec elle: ni rendez-vous, ni message». Selon lui, il arrive aux journalistes de la chaîne de réfléchir à d’éventuels chroniqueurs mais «une proposition concernant un responsable politique passerait forcément par la direction».

Invitée sur Cnews?

Et de conclure: «Qu’on me dise: “Tu penses que ce serait envisageable?”, et je réponds: “À ce stade, je ne pense pas, non”».

Une telle démarche pourrait servir à la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, qui s’est retirée de la vie politique en 2017 après les élections présidentielles: «Comme cela, on ne l’oublierait pas! Mais il ne faudrait pas qu’elle devienne une commentatrice», a avancé l’une des sources citées à propos de son éventuel recrutement par CNews.

Alors qu’un des proches de la jeune femme affirme que «tout est encore en discussion», Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+, rétorque qu’il «[n’est] pas au courant».

Marion Maréchal n’a pas encore commenté. À en juger par les tweets postés sur son compte, elle est impliquée dans l’ouverture à Madrid de l’antenne de l’Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), dont elle est directrice.