Un ado éborgné par un tir de LBD à Paris alors qu'il «traversait une rue», l'IGPN saisie

Un adolescent de 16 ans qui venait d'obtenir son BEP affirme qu'il a été touché à l’œil par un tir de LBD alors qu'il traversait une rue du XVIIIe arrondissement de Paris où un affrontement entre jeunes et forces de l'ordre se déroulait. Il espère que les policiers auront une sanction, relate BFM TV.

Un adolescent de 16 ans résidant dans le XVIIIe arrondissement de Paris a été éborgné par un tir de LBD dans la nuit du 13 au 14 juillet. Il affirme qu'à ce moment il «traversait une rue» où avait lieu un affrontement entre jeunes et policiers. Malgré une opération de six heures il ne retrouvera plus l'usage de son œil gauche, a appris BFM TV.

Les faits se sont produits lorsqu'il se rendait chez un ami pour récupérer des jeux vidéos et s'est retrouvé en plein milieu d'un guet-apens monté par des jeunes qui lançaient des projectiles sur les forces de l'ordre et les pompiers.

«J'ai traversé le trottoir, il y avait des policiers au loin, ils m'ont mis le flash sur le visage. Après j'ai traversé et j'ai reçu le tir de flashball. Ce soir-là, il y avait un rassemblement avec des jeunes d'un côté et les policiers de l'autre», a-t-il raconté au micro de BFM TV.

Violation flagrante des règles d'utilisation des LBD

«Son œil a été transformé en bouillie. Tous l'os qui entoure le globe oculaire est de la bouillie. Si un garçon de 1,83 m reçoit de plein fouet sur la face une balle, incontestablement, cette balle a été tirée vers le haut. Or cela est une violation flagrante des règles qui encadrent l'usage des LBD», s'indigne-t-il.

Son père prévenu en pleine nuit par l'hôpital ne parvient pas à trouver une explication.

Les policiers ne lui ont même pas prêté assistance, c’est un restaurateur du quartier qui lui est venu en aide.

«Je ne faisais même pas partie du rassemblement»

Le 6 août, il doit subir une opération de la mâchoire, cette dernière ayant été également abîmée par le tir de LBD.

«J'espère que les policiers auront une sanction, c'est tout», a commenté celui qui ne faisait «même pas partie du rassemblement» et qui était «juste de passage».

Plus tôt dans la soirée il avait fêté l'obtention de son BEP.

Son père a déposé plainte auprès de l'IGPN.