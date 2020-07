Un Toulousain agressé au pied de biche après avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit

Un homme de 44 ans a été roué de coups et pour cela a dû être hospitalisé à Toulouse, rapporte La Dépêche.

Il affirme avoir été pris à partie par plusieurs jeunes de son quartier, alors qu’il leur demandait de faire moins de bruit.

Le ton est monté et l’homme a finalement été passé à tabac, notamment à l’aide d’un pied de biche. Il souffre d’une fracture du plateau tibial et a subi de sévères traumatismes au visage. Son dos et ses parties intimes ont également été touchés. La victime s’est vu prescrire 15 jours d’ITT (interruption totale de travail).

Trois adolescents relâchés

Les policiers de la brigade anti-criminalité ont interpellé sur les lieux trois adolescents que le blessé désignait comme ses agresseurs.

Placés en garde à vue, ces individus de 14, 15 et 19 ans ont finalement été relâchés, rapporte une source policière à Actu Toulouse.

Les enquêteurs ont en effet établi qu’ils n’étaient pas les auteurs des coups portés à l’aide du pied de biche. Ils ont néanmoins menacé de mort la victime et feront sans doute l’objet de poursuites ultérieures.

L’individu ayant fait usage de l’arme a finalement pu être interpellé par la suite. Il est à cette heure entendu par la police. L’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire de la sûreté départementale.