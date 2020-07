De nouvelles régions françaises désormais en rouge, selon de nouvelles cartes épidémiques

Selon les nouvelles cartes épidémiques dévoilées par le ministère de la Santé, le R0 ou facteur de reproduction du coronavirus, le plus observé par crainte d’une deuxième vague de Covid-19, a augmenté dans le Grand-Est et en Nouvelle-Aquitaine. Avec la Bretagne, les régions classées rouge sont désormais trois.

Le taux de reproduction du coronavirus connaît une hausse en France par rapport aux niveaux observés la semaine dernière, comme en témoignent les données mises en ligne par le ministère de la Santé le 23 juillet.

#Coronavirus. Suivi de l'épidémie en France. Voici les cartes actualisées des indicateurs.



> Concernant le Re (nombre de reproduction effectif) : les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Grand Est sont en rouge. #Re #Ro #Covid_19 #COVID19france pic.twitter.com/VVemWOi0mo — Visactu (@visactu) July 23, 2020

​Selon les nouvelles cartes des indicateurs de l'épidémie, deux régions voient leur R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine en moyenne, passer dans le rouge: il s'agit du Grand-Est et de la Nouvelle-Aquitaine. La région Grand-Est passe en rouge avec un R0 à 1,72, tout comme la Nouvelle-Aquitaine avec un R0 à 1,51. Au 18 juillet, la Bretagne reste en rouge avec un R0 en baisse à 1,87 contre 2,62 la semaine dernière.

La Provence-Alpes-Côte d’Azur passe du rouge à l'orange avec un R0 à 1,08 contre 1,55 la semaine dernière. L'Occitanie passe du vert à l'orange avec un R0 à 1,29. Les Hauts-de-France (1,21), l'Île-de-France (1,26), les Pays-de-la-Loire (1,49) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (1,15) restent en orange.

La seule région qui passe de l'orange au vert cette semaine est la Bourgogne-Franche-Comté. Le R0 de La Réunion, en rouge la semaine dernière, n'a pas été publié ce jeudi soir.

Le R0 est un des indicateurs qui permet d'observer au plus près la vitesse de propagation du SARS-CoV-2. Si le R0 est supérieur à 1, cela veut dire qu’une personne infectée en contamine une autre et que par conséquent l’épidémie ne régresse plus sur le territoire métropolitain. Lorsque l'indicateur dépasse le chiffre 1, cela veut dire que l'épidémie est «active» sur un territoire. Ainsi, avec un taux de 2,6, cela signifie qu’une personne porteuse en contamine 2,6 autres. Donc 10 personnes en contaminent 26.