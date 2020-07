Une fête pour l’obtention du bac tourne mal à Lyon: 150 squatteurs débarquent et pillent la maison

Dans la soirée du samedi 25 juillet, une trentaine de jeunes se sont retrouvés dans une maison à l’ouest de Lyon pour fêter leur diplôme, mais un jeune homme qui se trouvait là n’y était pas invité. Son objectif était d’obtenir des informations avant de prévenir son réseau de squatteurs via Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Près de 150 inconnus ont alors débarqué, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, a relaté Le Progrès.

Ce «squatteur de soirée», ayant notifié l’absence des parents, l’adresse de la maison et le tempérament des jeunes fêtards, a donné le feu vert à ses camarades. Ceux-ci ont débarqué par le jardin, prenant au dépourvu les lycéens.

Si aucune violence physique n’a été commise, les squatteurs ont dérobé des bijoux, un ordinateur et de l’argent. Les gendarmes de Tassin, Dardilly et Limonest, trois communes à l’ouest de Lyon, renforcés par deux pelotons de surveillance et d’intervention, sont arrivés sur les lieux à la suite de l’appel d’un voisin, mais le mal était fait.

Un réseau organisé

La méthode utilisée laisse penser à une bande qui s’organise via Internet. «Les réseaux sociaux, c’est catastrophique! Il ne faut absolument jamais envoyer quoi que ce soit lorsqu’on participe à une fête privée», a prévenu un membre des forces de l’ordre, cité par le journal local.

Le président du conseil syndical du lotissement fera passer une lettre d’information relatant l’événement. Outre le fait de ne pas évoquer une soirée privée publiquement sur le Net, une mesure simple permet d’éviter ce genre d’invasion: vérifier que toutes les personnes présentes ont bel et bien été invitées.