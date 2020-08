La une du Monde sur Beyrouth avec une illustration du caricaturiste Plantu provoque un tollé

Une illustration évoquant la catastrophe de Beyrouth du caricaturiste Plantu, affichée en une du Monde de ce jeudi 6 août, est loin de faire l’unanimité auprès des internautes, a rapporté 20 Minutes. Le dessin représente le drapeau du Liban, deux bandes rouges sur fond blanc, sur lequel le cèdre vert au milieu a été remplacé par une «explosion nucléaire».

BEYROUTH : le dessin à la Une du Monde de ce mercredi 5 août. pic.twitter.com/PGKbZxOJ14 — PLANTU Officiel (@plantu) August 5, 2020

Un symbole qui est censé représenter la double explosion qui a touché la capitale, faisant au moins 137 morts et des milliers de blessés selon un bilan encore provisoire. «Message accusatoire, sans empathie ni sympathie», «Très maladroit comme dessin, il y a un peuple touché derrière», «de très mauvais goût»: les commentaires négatifs foisonnent sous la publication Twitter du dessinateur.

N’y avait-il pas moyen de faire un dessin exprimant un peu mieux la compassion que nous éprouvons tous à l’égard du peuple Libanais? — FalconMammouth (@FalconMammuth) August 5, 2020

«N’y avait-il pas moyen de faire un dessin exprimant un peu mieux la compassion que nous éprouvons tous à l’égard du peuple libanais?», a interrogé un internaute.

Un autre a suggéré de remplacer le cèdre par un saule pleureur afin «d’apporter la touche de compassion manquante au peuple meurtri». D’autres réactions ont été plus vives, notamment celle de «Pigeon gratuit», lequel affirme que «l’arbre du Liban est un symbole d’éternité et de paix. Et toi t’es le premier abruti à le remplacer par un symbole de mort».

L'arbre du Liban est un symbole d'éternité et de paix.



Et t'es pas le premier abruti à le remplacer par un symbole de mort.



C'est pas un hommage c'est une insulte



T'es ni original, ni pertinent ni bienveillant.



Supprime — Pigeon Gratuit - Payez les artistes ! (@Pigeongratuit) August 5, 2020

«T’es ni original, ni pertinent ni bienveillant», a-t-il ajouté avant de demander à l’artiste de supprimer sa publication.

D’autres dessins polémiques

Comme le rappelle 20 Minutes, Plantu n’en est pas à sa première illustration controversée. En 2005, son dessin titré «Le Choc des cultures», dans lequel le string apparent d’une femme assise de dos se transforme peu à peu en femme portant le niqab, avait déjà suscité l’indignation.

LE CHOC DES CULTURES. pic.twitter.com/Bv2mDatuM8 — PLANTU Officiel (@plantu) August 16, 2016

En 2013, son illustration du pape en train de sodomiser un enfant lui avait valu une poursuite en justice par une association catholique pour «provocation à la haine ou à la discrimination religieuse».