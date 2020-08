Accord Émirats-Israël: Macron «salue une décision courageuse»

Le Président français Emmanuel Macron a salué vendredi «la décision courageuse des Émirats arabes unis» au lendemain d'un accord de normalisation des relations entre ce pays et Israël, négocié par les Etats-Unis.

«(Je) souhaite qu'elle contribue à l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens», a poursuivi le chef de l'Etat français, en précisant l'avoir «dit au Président Trump, au Premier ministre Netanyahou et au Prince héritier Mohamed bin Zayed».

Sous l'égide des États-Unis, Israël et les Émirats arabes unis ont signé le 13 août un «accord de paix historique», selon Donald Trump. Benyamin Netanyahou a affirmé qu’il permettra de «reporter» les projets israéliens d'annexion de pans de la Cisjordanie.

Un accord qualifié de «trahison» par l'Autorité palestinienne qui a rappelé son ambassadeur à Abou Dhabi.

