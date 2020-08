Un voleur parvient à tenir tête à de nombreux policiers et à en blesser huit à Béziers

Les policiers de Béziers, dans l’Hérault, appelés sur les lieux du cambriolage d’un commerce ce samedi 15 août ont eu le plus grand mal à maîtriser l’unique voleur, bien qu’ils soient venus en nombre.

#PoliciersBlessés en voulant interpeller l’auteur présumé d’un vol dans un bureau de tabac #Beziers



➡️Âgé de 19 ans, fortement alcoolisé, il se rebelle au moment de son #interpellation et frappe

violemment 8 policiers dont 2 ont été hospitalisés



➡️enquête en cours pic.twitter.com/9pHx6CRgMA — Police nationale 34 (@PoliceNat34) August 15, 2020​

En apercevant les membres des forces de l'ordre, le cambrioleur, qui voulait s'emparer de cigarettes et de la caisse d’un bureau de tabac, a pris la fuite en courant, raconte Midi Libre. Il a été rapidement rattrapé par six policiers, mais ces derniers ont eu du mal à le maîtriser, le voleur étant apparemment sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Ils sont tout de même parvenus à le contenir et à le conduire au commissariat.

Huit plaintes déposées

Lors du placement en garde à vue, l'individu, loin de se calmer, a continué à manifester sa colère, insultant et menaçant les policiers et faisant l'apologie du terrorisme. Il a continué à se débattre et a blessé deux autres de ses geôliers, ajoute pour sa part France3. Sur les huit blessés, l'un d'entre eux a été mordu, un deuxième a été touché au genou. Les deux policiers blessés ont été transportés à l’hôpital.

Le voleur été placé en garde à vue. Huit plaintes ont été déposées contre lui par les policiers et une autre le sera probablement prochainement par le gérant du bureau de tabac.