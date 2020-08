Ils détruisent une statue de Marie Madeleine dans le Var car elle est nue - photo

Le week-end dernier, la statue de Marie Madeleine installée dans la chapelle du Saint-Pilon à Riboux, dans le Var, a été retrouvée brisée en plusieurs morceaux. Selon France Bleu, les casseurs n’ont pas voulu voir cette Sainte nue.

Mise à jour suite (19 aout) les "raisons" de la destruction d'une statue de Marie-Madeleine et l'historique du lieu sur le massif de la Sainte Baume. Témoignage du Frère PM Bozohttps://t.co/3syG7EsNoH !#mariemadeleine #saintebaume #vandalisme #frère #patrickmariebozo #news pic.twitter.com/le19sUy0gv — Johan Netchacovitch (@GazetteRLC) August 19, 2020

​Comme l’a expliqué au quotidien régional le frère Patrick-Marie Bozo, le prieur de la communauté des dominicains de la Sainte-Baume qui s'occupe de la chapelle, les casseurs ont laissé un mot disant «qu'ils n’acceptaient pas qu'une grande sainte comme Sainte Marie Madeleine soit représentée de telle manière»:

«Je ne sais plus ce qu'ils ont utilisé comme mot, c'était indécent ou offensant».

Tout en admettant que la manière dont elle avait été représentée ne puisse pas plaire à tous, le religieux condamne le moyen employé.

​«Il y a le travail d'un artiste derrière. La maire de la commune s'est démenée pendant plusieurs années pour refaire toute cette chapelle, puis elle a été bénie par l'évêque... On respecte tout ça! Si on n'est pas d'accord, on écrit à la mairie, on se manifeste, mais on ne casse pas une statue», s’est indigné Patrick-Marie Bozo.

Comme l’indique France Bleu, cette statue en plâtre était temporaire, la définitive devant être livrée prochainement.