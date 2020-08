Finale PSG-Bayern sur grand écran: premières tensions à Paris avec projectiles et gaz lacrymogène

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche 23 août aux abords du Parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris, d’où elles pourront soutenir à distance le Paris-Saint-Germain qui s’apprête à disputer à Lisbonne sa première finale de la Ligue des champions.

​En raison de la pandémie de Covid-19, le match opposant le PSG au Bayern de Munich se déroule sans spectateurs.

🇫🇷 H-1 avant la finale #PSGBayern : grosse ambiance près du Parc des Princes, où des centaines de personnes affluent pour regarder l'#UCLfinal sur écran géant. 5 000 personnes sont autorisées à rentrer dans le #stade. (Yahoo) #PSGFCB #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/HIRE6ZoH3e — Conflits (@Conflits_FR) August 23, 2020

Une demi-heure après le début du match à Lisbonne, la tension est montée aux abords du stade parisien. Certaines personnes ont commencé à lancer des projectiles​ et des feux d'artifice.

​La police a répondu en utilisant du gaz lacrymogène.

Selon les médias, 5.000 personnes ont été autorisées à suivre le match depuis les tribunes du stade du PSG.

Autour du parcs des princes c’est la folie 🎉🎉 #PSGBayern pic.twitter.com/s9xtMQofC5 — fabio785 (@DosDos78) August 23, 2020

Les autorités parisiennes ont prévenu que le non respect du port du masque de protection contre le coronavirus serait verbalisé dans les zones les plus fréquentées par les supporters, et en particulier sur les Champs-Élysées transformés en une avenue piétonne de 21 heures à 2 heures du matin.

« PARIS !! »

Les supporters du PSG mettent le feu devant le Parc des Princes à 1h du coup d’envoi de #PSGBayern, finale de #Liguedeschampions pic.twitter.com/8usKjocgIK — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) August 23, 2020

Quelque 3.000 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité et le respect des mesures anti-coronavirus à Paris.

Première finale de la Ligue des champions pour le PSG

Le club Paris Saint-Germain, qui souffle cette année ses 50 bougies, s'est qualifié pour sa toute première finale de Ligue des champions le 18 août en s’imposant face aux Allemands de Leipzig sur le score de 3-0 sur la pelouse du stade Estadio da Luz de Lisbonne.

Le PSG est ainsi devenu le cinquième club du championnat français à arriver en finale de la Ligue des champions de l'UEFA, connue jusqu’en 1992 comme la Coupe des clubs champions européens.

Avant, c’est le Stade de Reims (1956, 1959), l'AS Saint-Étienne (1976), l'Olympique de Marseille (1991, 1993) et l'AS Monaco (2004) qui y avaient accédé.