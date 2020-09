Un Français rafle un jackpot de 157 millions d’euros au loto

Le troisième plus gros jackpot de l’Euromillions en France, 157 millions d’euros, a été remporté lors d’un tirage de la rentrée, le 1er septembre, indique Le Parisien. Le gagnant dispose de 60 jours pour se présenter et demander son chèque.

Un Français a décroché un jackpot de 157 millions d’euros à la loterie européenne Euromillions, remportant ainsi le troisième plus gros gain à ce jeu en France, rapporte Le Parisien.

L’heureux gagnant a réussi à trouver les cinq bons numéros (quatre, huit, 10, 33 et 46) et les deux bonnes étoiles, au tirage du 1er septembre. Le plus gros lot national à ce jeu existant depuis 2004 s’élève à environ 170 millions d’euros, raflé par un habitant des Alpes-Maritimes en 2012. Le deuxième plus grand a été empoché dans le Calvados en 2011 avec 162 millions d’euros.

La somme record de cette loterie, 190 millions d’euros, a déjà été touchée deux fois au Royaume-Uni, en 2012 et 2019. Avec ce nouveau jackpot, la France rattrape ce pays en termes de nombre de gains obtenus en 16 ans.

Le nouveau millionnaire aura 60 jours pour réclamer son jackpot, précise le quotidien.

D’autres gagnants

En mai dernier, un joueur de la même loterie a encaissé un jackpot de 72,9 millions d’euros en ligne. Il s’agissait du plus gros gain jamais remporté sur Internet en France.

Un autre gagnant d’un tirage de mars a dû attendre la fin du confinement pour encaisser son gain de 17 millions d’euros.