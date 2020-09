Gérard Depardieu baptisé chrétien orthodoxe dans une cathédrale russe de Paris

Le 4 septembre, l’acteur Gérard Depardieu, qui possède la nationalité russe depuis 2013, s’est converti à l’orthodoxie lors d’une cérémonie solennelle dans la cathédrale russe Saint-Alexandre-Nevsky, en plein VIIIème arrondissement de Paris, rapporte Valeurs actuelles.

Dans la première partie de la cérémonie, après les prières d’exorcisme, M.Depardieu a renoncé à Satan en soufflant et crachant sur ce dernier, raconte le média. Ensuite, il a dû affirmer par trois fois son union au Christ, ce qu’il a déclamé «avec enthousiasme et bon cœur», d’après le magazine qui évoque «ses gestes animés et parfois fantasques, inhabituels au sein d’une cérémonie orthodoxe». Il a prononcé également le Symbole de foi.

Finalement, sous les «chants solennels du chœur et les prières des célébrants», l’acteur s’est fait «abondamment asperger le corps et la tête d’eau», ce qui a été accompagné par «des étreintes bruyantes et joyeuses».

Quelles sont ses raisons?

Interrogé par Valeurs actuelles dans la foulée, M.Depardieu a fourni de nombreuses raisons à cette conversion.

«J’étais le parrain d’une petite fille», aussi baptisée à ses côtés vendredi, a-t-il indiqué. Mais «son goût pour la liturgie orthodoxe» et ses «liens avec le clergé orthodoxe» y ont également joué un rôle important, précise Valeurs actuelles.

Selon l’acteur, son père spirituel est le Père Tikhon Chevkounov, «grand voyageur» qui est aussi le confesseur de Vladimir Poutine et l’auteur de nombreux ouvrages.

Souhait de se convertir prochainement au judaïsme

Gérard Depardieu, qui a été converti à l’islam à la fin des années 60 avant de passer par la suite au bouddhisme et à l'hindouisme, a indiqué souhaiter se convertir également au judaïsme, selon Valeurs actuelles.

L’acteur s’est aussi exprimé sur le catholicisme: «j’ai beaucoup d’admiration pour Benoît XVI et Jean-Paul II, mais je n’aime pas la liturgie catholique, elle me fait c****».

«Je n’ai jamais eu un monstre devant moi»

Invité dans l’émission Touche pas à mon poste le 28 août, le comédien est revenu sur ses relations avec certaines personnalités politiques, dont Vladimir Poutine et Emmanuel Macron.

Il a affirmé n’avoir pas souhaité rencontrer le Président de la République mais a confié «rire beaucoup» avec M.Poutine. Il a également estimé qu’il «n’avait jamais vu un monstre devant» lui.