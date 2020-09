Ce site touristique français a reçu le plus d’avis négatifs au monde, selon une étude

Le symbole de la capitale française, la tour Eiffel, est arrivé en tête d’une cinquantaine de sites touristiques du monde entier dont les voyageurs se plaignent le plus, selon une étude menée par un site de comparaison britannique. Presque 20.000 avis négatifs en anglais ont été rédigés en 402 heures. Les avis positifs n’ont pas été comptabilisés.

Le portail de comparaison de prix Uswitch Limited basé au Royaume-Uni a analysé des avis touristiques sur la plateforme de voyage Tripadvisor et a identifié les sites dont les gens se plaignent le plus, relate le magazine Travel and Leisure.

La tour Eiffel s’est ainsi retrouvée en tête de cette liste qui ne compte toutefois que les avis rédigés en anglais.

Elle est suivie par le Colisée, Big Ben, les pyramides de Gizeh, la Statue de la Liberté, le panneau Hollywood, l’opéra de Sydney, le Taj Mahal, le mur de Berlin et la rive sud du Grand Canyon.

Méthode de la recherche

Pour mener cette étude, les auteurs sont partis de la liste des plus grands sites touristiques du monde. Ils ont ensuite consulté les 50 premières pages des avis «médiocres» et «terribles» sur Tripadvisor. Pour déterminer le temps que les utilisateurs ont passé à rédiger ces avis négatifs, les experts ont calculé le nombre moyen de mots qu’ils contenaient et ont divisé le résultat par le nombre moyen de mots tapés par minute.

19,303 avis négatifs ont été rédigés à l’encontre de la tour Eiffel en l’espace de 24,129 minutes (402 heures).

Le Colisée, qui se place juste après, a été l’objet de 1,944 avis négatifs rédigés en 2,430 minutes (41 heures).