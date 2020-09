Un tag faisant l'apologie des attentats du 11 septembre repéré près d’un collège français

En ce jour de commémorations des attentats du 11 septembre 2001, un tag faisant l'apologie du terrorisme a été découvert sur un mur du parking attenant au collège Albert Camus de Perpignan.

Comme le rapporte l’Independant, l’inscription, «11 septembre 2001 jour de gloire», a été faite avec une bombe de peinture de couleur noire.

Honteux et d'une grande tristesse pour les milliers de victimes de ce jour là... Perpignan - "11 septembre 2001 jour de gloire" : le tag qui fait l'apologie du terrorisme près du collège Albert-Camus https://t.co/kz9Fb2S4WB via @lindependant — François-Xavier (@FranoisXavier7) September 11, 2020

​Quelques heures plus tard, le tag a été effacé par la municipalité de Perpignan et le mur a été repeint.

Attentats du 11 septembre

Le 11 septembre 2011, des terroristes d'Al-Qaïda* ont détourné quatre avions de ligne. Deux ont été lancés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan (New York), un autres sur le Pentagone et le dernier s’est crashé en Pennsylvanie après que ses passagers ont tenté d’en prendre le contrôle. Les attentats ont fait 2.974 morts ainsi que 24 disparus incluant des Américains et des ressortissants de 91 autres pays.

*Organisation terroriste interdite en Russie