Plus de 7.000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France en 24h

Quelque 7.183 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés au cours des dernières 24 heures, selon Santé publique France (SPF). Par ailleurs, 66 nouveaux foyers de contamination ont été détectés, un chiffre en baisse sur une journée, celui de la veille étant de 86.

Six décès supplémentaires ont été recensés, pour porter le bilan à 30.916 depuis le début de l'épidémie.

Toujours selon Santé publique France, le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours est de 2.464, soit 32 de plus que samedi 12 septembre, et parmi eux, 427 ont été admis en réanimation, soit 10 de plus que la veille.

Les chiffres du dimanche sont en général plus bas en raison du week-end, précise l’AFP.

Le taux de positivité, proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées, reste stable à 5,4%. Au total, 77 départements en métropole et outre-mer sont classés en situation de vulnérabilité «modérée ou élevée».

Plus de 10.000 cas en 24 heures

Un record avait été établi la veille, le 12 septembre, avec 10.561 nouvelles infections. La barre des 10.000 cas a été dépassée pour la première fois depuis le début de l’épidémie.

Le Premier ministre, Jean Castex, avait précédemment constaté la «dégradation manifeste» de la situation épidémiologique dans le pays, la qualifiant de préoccupante.