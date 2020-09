Les traces de coronavirus dans les eaux usées en France inquiètent les spécialistes

Depuis six mois, les chercheurs analysent les eaux usées de plusieurs dizaines de stations d’épuration en France, plus particulièrement en région parisienne, indique Europe 1. La raison en est simple: les traces du Covid-19 se retrouvent naturellement dans les égouts, y compris à cause des personnes asymptomatiques, ce qui permet de mesurer sa circulation dans la population.

C’est dans ce cadre que l’observatoire Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées) a vu le jour, fruit de la collaboration entre plusieurs laboratoires. Le professeur Vincent Marechal, virologue et co-créateur de ce projet, alerte au micro de la radio que les dernières données ne sont pas rassurantes.

En effet, les courbes ne cessent d’augmenter depuis juin et ont désormais atteint le niveau qu’elles avaient début mars, prévient-il. Et de constater: «Aujourd'hui, on voit que les mesures qui ont été répétées, qui sont plus coercitives qu'au début du mois d'août, n'ont pas encore un effet majeur et ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit à travers les eaux usées».

Préparer l’hiver

Malgré le port généralisé du masque et la meilleure prise en charge des malades du Covid-19, le médecin estime que l’augmentation de ces courbes constitue un avertissement. Ainsi, malgré les consignes des autorités sanitaires, l’épidémie continue de progresser. Toujours cité par Europe 1, il estime qu’il est aujourd’hui nécessaire de prendre des mesures pour préparer l’hiver.