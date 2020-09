«Ce n’est pas à l’Azerbaïdjan de faire la loi en France!»: une maire menacée pendant des années par Bakou

La maire de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, a publié un communiqué sur Facebook dans lequel elle exprime son ras-le-bol face aux «menaces et intimidations» de l’Azerbaïdjan. En cause, une charte d’amitié avec la commune de Chouchi, dans l’Artsakh, république autoproclamée non reconnue par l’Onu.