Éric Zemmour présente des symptômes du Covid-19, l’équipe de Face à l’info mise en quarantaine

Le polémiste a de la fièvre depuis mercredi matin, rapporte Le Parisien. Après avoir effectué un test de dépistage au Covid-19, il a enregistré les émissions «Zemmour et Naulleau» ainsi que «Face à l’info» en duplex. Christine Kelly et son équipe sont aussi placés en quarantaine.

«Vous n’êtes pas bien, on peut le dire?», interroge mercredi 7 octobre la présentatrice de Paris Première Anaïs Bouton en s’adressant à Éric Zemmour, exceptionnellement absent du plateau de l’émission «Zemmour et Naulleau». «Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symptomatique… Mais j'ai un peu de fièvre, donc voilà», répond l’intéressé en duplex sur Skype.

Le soir-même, Christine Kelly apprenait en direct une «suspicion de cas de Covid au sein de l’équipe de Face à l’info», sans nommer Éric Zemmour qui participait pourtant à l’émission depuis une petite loge dans les locaux de CNews. Par mesure de précaution, l’ensemble des participants sera placé à l’isolement pendant sept jours. «On vous tient au courant», tient à rassurer la présentatrice.

Comme l’évoque Le Parisien, le célèbre polémiste présentait de la fièvre dès la matinée. Il a passé un test de dépistage, enregistré «Zemmour et Naulleau» dans la foulée depuis sa loge. Un peu avant 18h30, CNews a décidé également de l’isoler du reste de l’équipe, en attendant le résultat du test, qui n’a toujours pas été révélé ce jeudi. Il est ainsi intervenu dans l’émission en se filmant sur son téléphone.

Toujours mercredi, la France a atteint un nouveau record dans le nombre de cas positifs détectés en 24 heures: 18.746. Quelque 1.406 patients se trouvaient en réanimation, soit 11 de moins que la veille, pour 143 nouveaux cas avec une forme grave du virus. Le nombre de personnes hospitalisées augmente toujours: 7.514, soit 137 de plus que mardi, jour où les hospitalisations avaient subitement bondi (+789).

Emmanuel Macron a déclaré qu’il fallait «aller vers plus de restrictions» dans les zones où le Covid-19 «circule trop vite». Après Marseille et la Guadeloupe, Paris a subi de nouvelles mesures de restriction, au grand dam des propriétaires de bars, restaurants et salles de sport. D’autres villes pourraient à leur tour passer en état d’«alerte maximale», à savoir Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Toulouse.