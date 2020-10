Une nouvelle taxe pourrait frapper les jouets à partir de janvier 2022

Une écotaxe pourrait venir frapper chaque jouet vendu à partir de 2022, a annoncé RTL.

Une éco-contribution est prévue par le gouvernement à l’image des taxes sur les piles ou les médicaments. L’argent doit servir à financer le recyclage de ces produits. La taxe devrait être appliquée dès janvier 2022 et se monterait à 3% sur chaque jouet vendu.

Selon une évaluation réalisée au début de l’année par Les Échos, le marché du jouet a représenté en 2019 un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros en France. Ainsi, la somme récupérée avoisinerait 10,5 millions d’euros qui seront reversés pour collecter, trier et recycler les jouets.

Les fabricants indiquent dès aujourd’hui qu'ils seront obligés de faire payer la taxe aux clients. En effet, pour beaucoup, ces 3% représentent leur bénéfice. La mesure pourrait donc avoir des conséquences sur les prix des jouets. La marque Smoby, par exemple, a calculé que cette dépense supplémentaire pourrait remettre en question 60 postes et empêcher certains investissements, ajoute RTL.

Rarement à la poubelle

Pourtant, selon un sondage du cabinet d'études Quantitude réalisé fin 2019 et cité par l’hebdomadaire LSA, seulement 6% des jouets finissent à la poubelle, alors que dans 94% des cas, les parents interrogés préfèrent leur offrir une seconde vie. Ainsi, les jouets se retrouvent dans la catégorie traditionnelle pour le don entre familles et amis, mais aussi sur le marché de l'occasion, des brocantes et braderies aux sites de revente en ligne.

«Au total, la revente (Internet et braderie) pèse 33% du marché de la seconde vie des jouets», fait savoir une responsable de Quantitude.

D’ailleurs, la vente sur Internet s'impose comme le deuxième principal débouché, derrière les dons, pour la seconde vie des jouets dans 17% des cas.