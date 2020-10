Le nombre de contaminations journalières en France bondit de nouveau au-dessus de 20.000

La France a enregistré 20.468 cas supplémentaires de Covid-19 en 24 heures, selon les chiffres publiés mardi soir par les autorités sanitaires.

Ce bilan quotidien repart à la hausse, après 13.243 cas lundi, mais reste inférieur à ceux du week-end (32.427 samedi et 29.837 dimanche).

Avec 262 décès supplémentaires liés au Covid-19, le bilan de l'épidémie en France s'élève désormais à 33.885 morts depuis ses débuts.

Le nombre de patients hospitalisés en raison d'une infection par le coronavirus s'établit à 12.458, dont 2.177 dans les services de réanimation.

Couvre-feu

Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi minuit et pour quatre semaines au moins en Île-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen) afin de tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières.