Un certain nombre de départements français vont introduire un couvre-feu, selon le gouvernement

Pour endiguer la propagation du coronavirus, le Conseil des ministres a pris ce mercredi 21 octobre la décision de prolonger l'état d'urgence sanitaire en France jusqu'au 16 février 2021. La mesure prévoit l’introduction du couvre-feu pour un certain nombre de départements, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Rétabli par décret dans la nuit de vendredi à samedi, l'état d'urgence sanitaire en France peut être prolongé jusqu’ au 16 février 2021. Pour le moment, l'exécutif souhaite qu'il reste en vigueur jusqu'au 1er décembre au moins, a indiqué ce mercredi 21 octobre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

«Je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux», a-t-il indiqué.

​Il a précisé que le texte autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant sur diverses mesures de gestion de la crise sanitaire serait examiné le week-end prochain à l'Assemblée nationale, avant d'aller au Sénat.

Couvre-feu en France

Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi minuit et pour quatre semaines au moins en Île-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen) afin de tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières.

D’après les chiffres de Santé publique France publiés dans la soirée de mardi, les médecins français ont enregistré en un jour 20.468 cas supplémentaires de Covid-19 qui a également fait 262 nouveaux décès. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection par le coronavirus s'est établi à 12.458, dont 2.177 dans les services de réanimation.