Huit motifs de déplacement précisés dans l'attestation pour les zones sous couvre-feu

Les autorités ont prévu une amende de 135 euros pour une première violation du couvre-feu. Pour pouvoir se déplacer dans une zone sous couvre-feu tout en respectant la mesure, il faudra remplir une attestation et choisir un des huit motifs de déplacement admissibles.

Si l'on a besoin de sortir de 21h00 à 6h00 dans un des 54 départements soumis aux nouvelles mesures renforcées sans encourir de sanction, l'attestation du ministère de l'Intérieur demande notamment les informations personnelles, ainsi que la date et l'heure de la sortie.

#Covid19 | 📲 L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible au format numérique ⤵️https://t.co/pRI1v8MjS8



⚠️ En cas de non respect du #couvrefeu dans les départements concernés par les mesures, des sanctions sont prévues 👇 pic.twitter.com/hWJgyZivzL — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) October 23, 2020

L'attestation élargit la liste des déplacements autorisés évoquée dans un premier temps par le chef du gouvernement, Jean Castex. Ainsi, il est permis de se déplacer:

entre le domicile et le lieu de travail ou de formation,

pour des consultations et soins qui ne peuvent pas être assurés à distance et pour l'achat de produits de santé,

pour l'assistance aux personnes vulnérables, pour la garde d'enfants,

pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative,

pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative,

pour promener l'animal de compagnie pendant un bref laps de temps dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.

De plus, les déplacements sont permis pour les personnes en situation de handicap et de celles qui les accompagnent. Aucune sanction n'est en outre prévue pour les déplacements de longues distances.

«Réaccélération» de la diffusion du virus

Le Président français a constaté le 23 octobre une deuxième vague de l’épidémie du nouveau coronavirus marquée par une «accélération extrêmement forte» en France et partout en Europe. La France a enregistré jusqu'ici plus d'un million de contaminations, avec plus de 42.000 cas confirmés en 24 heures vendredi, contre plus de 41.000 cas jeudi, du jamais vu depuis le début de la pandémie.

Précédemment, le couvre-feu avait été étendu à 38 nouveaux départements pour une durée de six semaines à compter de ce vendredi à minuit. Ainsi, les restrictions concernent 46 millions de Français dans 54 départements au total.