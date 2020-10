Le ministère de la Santé confirme plus de 45.000 contaminations en 24h

Après que la France a dépassé la barre du million de cas d'infection au total, un nouvel anti-record journalier a été constaté par le ministère de la Santé, à 45.422 nouveaux cas.

L'agence Santé publique France a déploré 138 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus dont la propagation s'accélère dans le pays et en Europe. Le bilan total s'élève dorénavant à 1.086.497 contaminations et 34.645 décès.

Actuellement, 46 millions d'habitants dans 54 départements sont obligés de respecter un couvre-feu de 21h00 jusqu'à 6h00. Les 22 et 23 octobre, la France a déjà recensé plus de 41.000 et 42.000 contaminations en 24 heures. Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie a dépassé le million.

Le 24 octobre, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Détails à suivre