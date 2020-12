La France frappée à son tour par l’apparition de monolithes en métal - photos

Après que des mystérieux monolithes en métal sont apparus dans de nombreux pays, ils ont été repérés en France.

Le premier a été installé début décembre dans le lieu dit Le Puits d’enfer, dans les Deux-Sèvres. 2,70m de hauteur, cet objet creux a été coincé entre deux rochers. Son auteur s’est ensuite manifesté, expliquant cet acte par la volonté de faire passer un message.

«2020, c’est une année spéciale, c’est dur. Le monde de la culture est là, vivant. Pour moi, c’est un symbole culturel avant tout», a déclaré Ludovic Liaigre, métallier-soudeur, cité par Franceinfo.

Puis un autre a fait son apparition près de Toulouse, au niveau de la base de loisirs de Pech-David, relate Actu Toulouse.

À en juger par une photo relayée sur les réseaux sociaux, sa forme et sa surface se distinguent des autres monolithes en métal poli à trois faces. Celui-ci, en métal gris, a une forme rectangulaire.

Faisant visiblement allusion à certaines coordonnées géographiques, une inscription est gravée sur le métal, 12 – 13 / 06 43°34’22.7″N 1°22’46.3″E, précise le quotidien.

En vérifiant les coordonnées sur la carte, il est possible de constater qu’elles correspondent au Centre International de Séjour (CIS) Toulouse - La Mounède. Cependant, la signification de 12 – 13 / 06 reste toujours une énigme. D’après 20 Minutes, l’objet a disparu jeudi matin, ne laissant qu’un socle de ferraille.

Depuis la mi-novembre, plusieurs monolithes dont l’apparence rappelle le film de Stanley Kubrick «2001: l’Odyssée de l’espace» ont été détectés aux États-Unis, en Roumanie, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Le groupe The Most Famous Artist avait fait allusion à sa responsabilité dans l’installation de certains.