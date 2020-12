À l’approche d’un EuroMillions record, la FDJ révèle les numéros choisis le plus souvent par la machine

Toujours pas de gagnant: il reste encore une chance ce 11 décembre de décrocher le jackpot record de 200 millions d’euros remis en jeu à l’EuroMillions. Le site de la Française des jeux (FDJ) a dévoilé les numéros le plus souvent choisis par le «pool à balles» Lucky Star depuis septembre 2016.

Alors que la cagnotte de 200 millions de l’EuroMillions est à nouveau mise en jeu ce vendredi 11 décembre, le site de la FDJ révèle les numéros qui sont choisis le plus et le moins souvent depuis septembre 2016.

Ainsi, parmi les premiers figurent: le 20 (58 fois), le 15 (56 fois), le 23 (26 fois également), le 27 (54 fois), le 17 (54 fois), les étoiles 2 et 3 (respectivement 92 et 84 fois).

Les numéros tirés le moins souvent sont: le 18 (31 fois), le 40 (32 fois), le 36 (34 fois), le 22 (34 fois), le 35 (34 fois) et les étoiles 10 et 1 (respectivement 60 et 64 fois).

D’autres numéros n’ont pas été choisis depuis longtemps. Ce sont le 26 (il y a 167 jours), le 22 (97 jours), le 9 (93 jours), le 43 (90 jours), le 45 (69 jours) et les étoiles 3 (41 jours) et 10 (27 jours).

Cette région comptabilise le plus de grands gagnants

Depuis l’apparition en 2004 de l’EuroMillions en France et dans huit autres pays, c’est l’Hexagone qui cumule le nombre le plus considérable de gagnants de premier ordre: 109 au total contre 108 au Royaume-Uni et 105 en Espagne.

Avec 22 multimillionnaires, l’Île-de-France trône au sommet de ce classement. C’est aussi dans cette région que le plus de cocheurs de numéros est recensé. La Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe au deuxième rang avec 14 chanceux. Elle est suivie par la Bourgogne Franche-Comté (11) et l’Occitanie (9), selon Le Parisien.