Les médecins seront rémunérés 5,40 euros pour chaque patient ajouté au fichier «Vaccin Covid»

Chaque personne vaccinée en France contre le Covid-19 et saisie dans le fichier spécial de suivi lancé à partir du 4 janvier apportera aux médecins 5,40 euros, a confirmé auprès de 20 Minutes la Caisse nationale de l'Assurance maladie (CNAM).

Un courriel qui proviendrait de l’Assurance maladie a été relayé sur Facebook le 30 décembre. Selon ce dernier, les médecins obtiendront 5,40 euros pour chaque personne vaccinée contre le Covid-19 et saisie dans le fichier de suivi «Vaccin Covid» lancé à partir du 4 janvier.

«Une rémunération de la saisie dans "Vaccin Covid" est mise en place avec un forfait payé a posteriori pour chaque saisie effectuée. Cette rémunération sera effectuée une fois par mois aux alentours du 15 du mois pour les saisies relatives au mois précédent», toujours selon la lettre signée du directeur de la Caisse nationale de l’Assurance maladie.

Et d’ajouter que ce forfait s’ajoutera à la rémunération de 9,60 euros versée aux médecins pour chaque injection du vaccin.

Des informations confirmées

20 Minutes a contacté la Caisse nationale de l'Assurance maladie (CNAM), laquelle a confirmé les informations du courriel en question. Il est possible de consulter les mêmes sur le site Ameli de l’Assurance maladie.

«Il est légitime de valoriser ce travail supplémentaire au service du bon suivi d’une campagne de vaccination sans précédent», a estimé la CNAM auprès du quotidien.

En outre, Philippe Vermesch, président du Syndicat des médecins libéraux (SML), a confirmé ces informations auprès de 20 Minutes en justifiant la somme. Il a ainsi souligné les complications du processus de vaccination contre le Covid-19 par rapport à la grippe, dont «la chaîne du froid à respecter», «une consultation pré-vaccinale» ou encore «une surveillance d’une demi-heure après le vaccin et la saisie des informations dans "Vaccin Covid"».

Et d’ajouter que cette dernière étape «prend du temps, avec une moyenne de cinq minutes supplémentaires par patient».

Il est par ailleurs précisé que ceux-ci ne seront pas impactés à cause de ce forfait destiné aux médecins, les frais de consultation et d’injection étant entièrement pris en charge par l'Assurance maladie.