Olivier Véran promet «d'amplifier, d'accélérer et de simplifier» la campagne de vaccination

«Le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins». Interrogé sur RTL ce mardi, le ministre français de la Santé a promis «d'amplifier, d'accélérer et de simplifier» la campagne vaccinale contre le coronavirus en France.

Sur RTL, Olivier Véran a tenté de répondre aux critiques provoquées par la lenteur du démarrage de la campagne de vaccination en France.

«On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle», a souligné le ministre de la Santé en assurant que la France allait «amplifier, accélérer et simplifier» sa stratégie vaccinale.

300 centres de vaccinations seront opérationnels

Il a également déclaré que 300 centres de vaccination seraient opérationnels dès la semaine prochaine.

«Le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins», a-t-il dit, ajoutant que Jean Castex donnerait une conférence de presse sur le sujet jeudi.

Vaccination des personnes de 75 ans et plus

Olivier Véran a aussi indiqué que la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, qui ne sont pas hébergées en Ehpad, serait autorisée avant la fin du mois de janvier. Selon lui, «ça fait cinq millions de personnes».

En outre, le ministre a annoncé l'élargissement aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans la campagne de vaccination, pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans.