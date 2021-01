Une trentaine de médecins appellent à faire de la vaccination une «cause nationale»

Une trentaine de médecins, dont les très médiatiques Karine Lacombe et Jimmy Mohamed, ont signé dans Le Parisien un appel à faire de la vaccination une «Grande cause nationale».

Les professionnels font part de leur incompréhension face au «lent démarrage» des campagnes de vaccination et citent en exemple nos voisins britanniques (près d’un million de vaccinés à cette heure), allemands (265.000) et italiens (128.000).

Dénonçant un système qui «s’est enrayé d’emblée» en France, les signataires rappellent qu’il n’existe «aucune raison scientifique ou médicale» pour retarder une campagne de vaccination massive.

«Task force vaccinale»

Les médecins soulignent encore que les risques liés aux vaccins sont «minimes» et lancent quelques pistes pour un déploiement plus efficace.

Ils proposent ainsi la création d’une «Task force vaccinale» aux pouvoirs élargis, pour assurer la logistique des opérations. Ils demandent par ailleurs plus de transparence sur l’état des stocks et la couverture du territoire, et invitent l’État à passer des commandes massives de doses, qui pourraient être produites dans des usines via une licence Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Les soignants volontaires et les personnes de plus de 65 ans doivent être les premiers bénéficiaires de la vaccination, ajoutent les signataires, avant une généralisation à l’ensemble de la population.

«La vaccination doit se concevoir aujourd’hui comme une course contre la montre, afin que la couverture vaccinale s’étende plus vite que l’inexorable nouvelle progression des cas de Covid-19», concluent les professionnels de santé dans Le Parisien.