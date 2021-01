«Détruire le pays pour une maladie avec une mortalité aussi faible relève du pétage de plombs» - vidéo

Alors que la possibilité d’un troisième confinement n’est plus écartée par le Premier ministre, le philosophe Jean-Loup Bonnamy s’insurge contre une «dérive hygiéniste» et décrit un pays déjà «exsangue sur le plan économique, social et psychologique». Le gouvernement cède-t-il à la «dictature de l’émotion»? Entretien vidéo.