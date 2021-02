Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols, une enquête ouverte

Un rapport sexuel non consenti et l'imposition d'une fellation sont reprochés au présentateur Patrick Poivre d'Arvor. De ce fait, une enquête le visant a été ouverte. Une plainte a été déposée par l'écrivaine Florence Porcel.

Une enquête pour viols a été ouverte contre l'ancien présentateur vedette du journal télévisé Patrick Poivre d'Arvor après la plainte d'une femme, a annoncé jeudi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information du Parisien.

Selon le journal, la plainte émane de l'écrivaine Florence Porcel, qui reproche au journaliste et romancier de l'avoir abusée en 2004 lors d'un rapport sexuel non consenti et de lui avoir imposé une fellation en 2009. La plaignante n'a pas encore été entendue par la police, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

