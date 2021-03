Le potentiel électoral de Le Pen est en hausse, près de la moitié des Français jugent sa victoire «probable» en 2022

À un peu plus d’un an de la présidentielle 2022, 48% des Français estiment «probable» une victoire de Marine Le Pen, indique un sondage Elabe. La présidente du RN est souvent perçue au sein de la population comme la principale rivale d'Emmanuel Macron.

Le sondage «L'Opinion en direct», réalisé par l'institut Elabe pour BFM TV, qui évalue la perception que les Français ont de Marine Le Pen, a été publié ce jeudi 11 mars.

Il montre que près d'un Français sur deux (48%, soit une hausse de sept points en six mois), juge possible une victoire de la présidente du Rassemblement national en 2022: 43% la qualifient de «probable» et 5% de «certaine». Mme Le Pen est essentiellement soutenue par les 18-24 ans (62%) et les ouvriers (59%).

De plus, 36% des électeurs (hausse de deux points en six mois) voteront «probablement» en sa faveur à la présidentielle, dont 17% de «tout à fait probable».

Immigration, sécurité, discriminations et violences envers les femmes

Le sondage dévoile trois domaines dans lesquels les Français accordent à Marine Le Pen un avantage sur le gouvernement actuel: l'immigration, la sécurité et les discriminations et violences envers les femmes.

Concernant le premier, ils sont 51% à penser qu'elle fera mieux qu'Emmanuel Macron, tandis que seuls 21% font confiance au Président actuel. Quant à la sécurité, 44% des sondés estiment que Mme Le Pen fera mieux que le Président français sortant, contre 18% pour le chef d’État. Enfin, 31% avancent qu'elle fera «mieux» pour combattre les discriminations et violences à l’encontre des femmes, contre 21% pour le Président.

«Autoritaire», «arrogante», «dynamique»

Par ailleurs, l'institut Elabe aborde l’image que les Français ont de Marine Le Pen. Elle est «autoritaire» pour 79%, «arrogante» pour 65%, «dynamique» pour 60% et enfin «courageuse» pour 58%. 45% des sondés croient qu'elle a de «bonnes idées pour la France» et 37% la considèrent comme «sincère». Mme Le Pen «comprend les gens comme eux», estiment 37% du panel, soit dix points de plus qu'Emmanuel Macron. Et pour 37%, elle est «capable de rassembler les Français».

En revanche, seuls 34% des Français lui prêtent les «qualités nécessaires pour être présidente de la République» et 29% la trouvent «rassurante».

Victoire «plausible»

Fin janvier, un sondage Harris Interactive plaçait Marine Le Pen (26 à 27%) devant Emmanuel Macron (23 à 24%) à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle.

Après la publication de ces résultats, Mme Le Pen a déclaré que sa victoire était désormais «plausible».

Quant au président du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, il avait évoqué «un front républicain» à tenir contre le Rassemblement national, considérant M.Mélenchon comme faisant partie de ce camp.