Plus de 4.000 patients en réanimation en France à cause du Covid-19

Les services de réanimation en France comptent à l’heure actuelle 4.033 personnes à cause du Covid-19, soit 41 de plus qu'hier. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 26 novembre, juste avant la levée progressive du deuxième confinement.

D'après le site Géodes de Santé publique France, le nombre de patients hospitalisés en raison de l'infection a pour sa part baissé de 109 en 24 heures, à 24.749.

23 décès supplémentaires ont en outre été recensés dans les hôpitaux français, faisant passer le bilan de l'épidémie au-dessus des 90.000 morts.

De plus, 25.229 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans le pays dans les dernières 24 heures, contre 27.166 hier. Mercredi, ce chiffre s’élevait à 30.303.

Inquiétante situation en Île-de-France

Jeudi 12 mars, lors de son point hebdomadaire sur l'épidémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a qualifié de particulièrement inquiétante la situation épidémique et sanitaire en Île-de-France.

Il a notamment souligné que toutes les 12 minutes, un Francilien était admis en réanimation. Le ministre a constaté que la circulation du virus était élevée dans cette région, la plus peuplée de France, avec 350 cas pour 100.000 habitants en moyenne chaque semaine, contre 220 au niveau national.