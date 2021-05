Philippe de Villiers assure avoir guéri du Covid en buvant du pastis conseillé par Didier Raoult

Professeur le plus controversé de France et fervent supporteur de l’hydroxychloroquine, Didier Raoult n’a-t-il jamais conseillé de boire du pastis pour se soigner du Covid-19? Philippe de Villiers est formel: ce traitement l’a guéri.

Blague ou intox? Quoi qu’il en soit, Pascal Praud a été stupéfiait quand sur le plateau de «L’Heure des pros» sur CNews, l’ancien président du Mouvement pour la France et ex-député européen a assuré avoir guéri du Covid en buvant du pastis conseillé par Didier Raoult.

«Vous avez échangé avec Didier Raoult par téléphone et il vous a dit de prendre du pastis ? Je n'ai jamais entendu ça!», relève Pascal Praud. Ne confirmant pas dans un premier temps l'information, Philippe de Villiers répond ensuite qu'il est très sérieux: «Je lui rends hommage parce que je l'aime beaucoup. Il s'est moins trompé que les autres. C'est un homme remarquable. Je lui ai dit: “J'ai le Covid, qu'est-ce qu'on fait?”. Il m'a tout de suite donné le traitement»: le fameux pastis.

⚡🇫🇷VIDÉO - Philippe de Villiers assure avoir guéri du #covid19, notamment en buvant du #pastis ! "Il faut au moins 2 doses (...) c'est peut-être l'anis..." a expliqué l'ex-président du Mouvement pour la France qui a tenu à rendre hommage au professeur Didier Rouault. (itw CNews) pic.twitter.com/1kUN98Tf8Y — Brèves de presse (@Brevesdepresse) May 18, 2021

​Sans donner plus de détails, M.de Villiers précise qu’il a dilué le pastis «dans l’eau», «comme on le prend à Marseille» et en «deux doses», comme «un vaccin».

«Il faut au moins deux doses. Le premier soir, j’ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard. Là, ça allait beaucoup mieux. Au bout de trois jours, j’étais guéri», assure-t-il. «C’est peut-être l’anis» qui a fait effet.

Moyen vivement prôné par le Pr Raoult

Figure controversée de la lutte contre le coronavirus en France, Didier Raoult a été très médiatisé pendant la crise sanitaire pour avoir promu les bienfaits de la chloroquine sur les patients infectés par le virus.

Malgré des études démontrant son inefficacité, le professeur continue de défendre l'hydroxychloroquine. Il assure que cette molécule permet de «diminuer de 75% le risque de mort».

La controverse sur la nécessité d’administrer la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine ne s’apaise pas depuis plus d’un an. Pour le Pr Raoult, «c'est juste une question de temps» avant que la communauté scientifique ne lui donne raison.