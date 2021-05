Le nombre de cas de Covid s’approche de nouveau des 20.000 en France en 24h

Les services de réanimation traitaient mercredi 19 mai 3.862 patients atteints du Covid-19, soit 153 de moins que la veille, ont annoncé les autorités sanitaires en ce jour de réouverture des terrasses. Ce chiffre plonge ainsi au-dessous des 4.000 pour la première fois depuis le 11 mars.

Le virus a été dépisté chez 19.050 personnes en l’espace des dernières 24 heures.

Les hôpitaux soignent actuellement 21.347 personnes. Selon les chiffres de Santé publique France, 712 nouvelles admissions y ont été enregistrées en 24 heures.

Le milieu hospitalier déplore 141 décès sur la même période.

Jauge de 50%

Estimant que les chiffres sanitaires sont «bien orientés», le Président de la République et son Premier ministre ont pris eux aussi un café à proximité de l'Élysée en signe d'encouragement des citoyens à vivre «le moment présent». En cela, Emmanuel Macron a tenu à souligner qu'il fallait toujours faire preuve de prudence face à la situation sanitaire.

Les cafés et les restaurants, qui ont été fermés depuis plus de six mois et demi, servent désormais les clients mais uniquement en terrasse. Les autres conditions sont le respect d'une jauge de 50% et d'un maximum de six personnes par table.